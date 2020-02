TM106 Xoel López, Viajes Berlier, Varry Brava y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con el estreno en exclusiva del primer single de Viajes Berlier, “Vida Inteligente”, que se extrae de lo que será el primer EP. El 28 de marzo irán a la sala Academy (antigua Copérnico The Cavern), el 25 de abril al Revolution Rock Café de Valencia y también por Zaragoza, Granada, Jaén muchas más ciudades por confirmar próximamente. Otro estreno, muy esperado además, es Alma de Oro, de Xoel López canción que comparte con Ede, quien suele acompañar al artista gallego en sus directos. Seguimos de estrenos y nos vamos ahora con lo nuevo de Varry Brava y su “Luces de Neon”, segundo single del próximo trabajo que llega después de “Loco”. Otro estreno que queremos repasar es el de Jack Bisonte, “Dying Free” que se incluirá en su nuevo trabajo “Hounds of Glory” y el último es el disco de Vamos con el último estreno de la semana que llega en forma de disco con Kracauer, “Diferencia y Repetición”.

Dejamos los estrenos de la semana para repasar una gira muy especial, la de los 25 años de La Habitación Roja que comenzará el próximo jueves 26 de marzo en la sala Ocho y Medio. La fecha inicial era el 27, pero al vender todas las entradas y ante la gran demanda, tuvieron que añadir un segundo día. Y por supuesto, les podremos ver por los mejores festivales del país.

Nos vamos ahora a dar una vuelta por los festivales nacionales y comenzamos en Murcia con el Warmp Up Estrella Levante con Django Django y Miles Kane. También se han anunciado los dos primeros nombres que formarán aprte del Bside Festival de Murcia: La Casa Azul y Kase. O. Vamos terminando el repaso festivalero y lo hacemos con el Ojeando Festival que esta semana se han incorporado al cartel 4 nuevos nombres: La Trinidad, El Columpio Asesino, We are not Djs y la sensación del momento, Ginebras. Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por el BBK Live de Bilbao que ha cerrado su cartel anunciando 50 nuevos nombres.