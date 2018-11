Izal, Elyella, Love of Lesbian y más novedades musicales

Tiempo de lectura: 2



Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan repasando las numerosas confirmaciones de los festivales nacionales. Destacan las del San San Festival con nombres como Miss Caffeina, Second, Shinova, Cala Vento, Jacobo Serra, Los Vinagres o Monterrosa. El primer festival de la temporada que se celebrará en Benicassim del 18 al 20 de abril. También hay nuevos nombres en el Mallorca Live Fest con La Moda, Dixon, La Pegatina o los murcianos Viva Suecia, que se suman a los ya anunciados Two Door Cinema Club o los madrileños Vetusta Morla que son los que encabeza en cartel del próximo año.

También hay hueco para los nuevos eventos como el Capital Fest que ha confirmado a grupos como Dorian, Full, Miss Caffeina, Tu Otra Bonita o La Moda y nace con el objetivo de convertirse en uno de los festivales más importantes de música indie de Castilla la Mancha. Se celebrará en Talavera de la Reina los días 31 de mayo y 1 de junio...

De un festival recién nacido vamos con dos veteranos. El primero, el Low Festival que ha confirmado a los Ingleses Foals y también el Sonorama Ribera que lleva celebrándose durante más de dos décadas y como siempre, lo hace con un cartel que es una auténtica maravilla. Zahara, Love of Lesbian, Tarque, Morgan o Carlos Sadness son algunos de los nuevos nombres que se suman a uno de los eventos más esperados de la temporada de festivales.

También hay nuevos nombres en el Festival de los Sentidos: Second, Angel Stanich o Veintiuno que se encuentran en plena gira con su exitoso disco “Gourmet”, son algunos de los nuevos nombres que se suman al Festival de los Sentidos de la Roda de Albacete y que se unen a los ya confirmados, La Casa Azul. Y Terminamos las confirmaciones de la semana con el Madcool Festival que va camino de hacer historia y no es para menos. La cuarta edición del festival madrileño se celebrará del 11 al 13 de julio en Ifema Valdebebas de la capital, como novedades han anunciado que los escenarios se reducirán a 6 y que no habrá zona vip delante de ellos. Las confirmaciones que se dieron a conocer en la fiesta de presentación y que se suman a nombres como Vetusta Morla o The Cure son Bonobo, The Hives o Noel Gallagher entre otros.

Dejamos las confirmaciones para hablar de la nueva joya que nos llega de Love of Lesbian. “El astronauta que vio a Elvis” es una de las nuevas canciones que nos ha brindado Love Of Lesbian y que forma parte de la banda sonora de “Memorias de un hombre en pijama”.

Izal han conseguido vender todas las entradas para el concierto que ofrecerán en el Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid el próximo 5 de abril, 4 meses antes de su celebración. Ante la gran acogida, el grupo liderado por el pamplonica, Mikel Izal, ha sumado una nueva fecha, será el sábado 6 de abril, y seguirán presentando su último y exitoso trabajo, “Autoterapia” y terminamos con Elyella que serán los encargados de hacernos bailar y entrar de la mejor manera posible en el 2019 celebrando la Nochevieja en la Sala 8 y medio de Madrid.