Carolina Durante: "Solo pararemos de tocar cuando estemos muertos"

Los Tiempos Modernos se encienden hoy al ritmo de grupo más canalla del panorama musical del momento. Carolina Durante se dieron a conocer llamando a Cayetano, dedicándole palabras de amor a Juanita y disfrutando del fútbol aunque no les mole demasiado. Juan Pedrayes y Mario del Valle son dos de los miembros de Carolina Durante y visitan los estudios de la Cadena COPE para hablarnos de cómo se sienten y sobre todo de lo que les gusta la música.

Confiesan que ellos formaron el grupo para pasarlo bien pero que casualidades de la vida o debido a un golpe de suerte, Cayetano, llegó muy lejos y gracias a él consiguieron hacerse un hueco en el mundo de la música. Posteriormente llegó un disco homónimo y con él cantamos a Juanita, gritamos “joder, no sé”, jugamos al fútbol... Confiesan que no sienten ser todo lo famosos que realmente son. De momento no les paran por la calle y está disfrutando cada concierto, cada momento, cada festival que confirman. Su letras cañeras van con mensajes directos como Cayetano o velados como Nuevas Formas de hacer el ridículo... No les daba miedo generar odio entre los seguidores de bandas como Morat, ¿No os daba miedo de generar odio?... Escuetamente contestan: “Nos da igual”. Ellos lo tienen claro, les gusta hacer música, les gusta hacer SU música y eso es lo que han hecho. En algún momento intentaron redirigir su sonido pero ellos no dieron brazo a torcer. Lo que se hace bien, no se toca.

Están a punto de comenzar una extensa gira con Vibra Mahou antes de llegar el 28 de diciembre al Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y de pasar, por supuesto, por numerosos festivales nacionales. Las fechas por donde les vamos a poder seguir son:

Gira Vibra Mahou 2020:

Viernes 14 de febrero: Pontevedra,

Sábado 15 de febrero: Lugo,

Jueves 20 de febrero: Ponferrada

Viernes 21 de febrero: Santander,

Sábado 22 de febrero: León,

Jueves 12 de marzo: Ciudad Real,

Viernes 13 de marzo: Cáceres...