TM180 Karavana, Lori Meyers, Colectivo Da Silva y más novedades musicales

Hola qué tal. Bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE. Antes de nada, pido disculpas por la calidad del sonido pero tras meses luchando contra él, el bicho me ha pillado de lleno, y me he visto obligada a hacer malabares para poder grabar el programa de hoy. Programa que por cierto, llega con grandes novedades y con algún que otro concierto, disco e iniciativa que merece la pena destacar. Así pues, de todo esto y mucho más es de lo que te quiero hablar a continuación por eso vamos ya con los Tiempos Modernos de esta semana que comienzan con Karavana y su “Muertos en la disco”









Lori Meyers que también están de estreno con “Hacerte Volar”













Seguimos repasando estrenos y nos vamos con los chicos de Colectivo Da Silva y DANI Costas con “Nos vemos luego”





Y con buena onda también nos sorprendieron hace unas semanas, pero que aún seguimos en bucle, Vaho junto a Valira, “Temporal”









Y ya que hablamos de álbumes nos vamos a recordar que Izal ya tiene portada y título “Hogar”









Te hablo ahora de una iniciativa maravillosa que se está llevando a cabo bajo el nombre de “Meison sessions” con Delaporte













Vamos a repasar ya algunos de los ciclos de y festivales que, si todo va bien, podremos disfrutar a lo largo de las próximas semanas. El primero, el UFI por la España Vaciada el próximo 27 de julio en Covarruvias, Burgos, en el Espacio Natural Ermita de San Olav, a partir de las 6 de la tarde









Dejamos la Burgos para irnos directos hasta Palos de la Frontera con el Ciclo de conciertos Nocturama los días 26, 27 y 28 de agosto









Desde Palos de la Frontera nos vamos hasta Valencia con La Fira Valenciana de la Música los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre en Castellón de la Plana









Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por Vetusta Morla y su Finisterre