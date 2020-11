Soleá, a pocos días de Eurovisión Junior: "No tengo miedo a mis rivales"

El sueño eurovisivo de Soleá ya ha comenzado. La niña sevillana, de sólo 9 años, ha grabado hace escasas semanas su actuación para Eurovisión Junior. Debido a la situación derivada del coronavirus, los representantes de este año no viajarán a Polonia, que ejerce de anfitriona, sino que interpretarán su canción en su propio país.

La actuación final de Soleá es ya el secreto mejor guardado de TVE hasta el 29 de noviembre, cuando La 1 emitirá el Festival. Detrás de ella, hay mucho trabajo y ensayos de una Soleá muy ilusionada. Aunque la sevillana ya ha hecho lo más difícil, queda por descubrir si su propuesta enamorará a Europa y conseguirá el ansiado triunfo. Estos días de espera, Soleá los vive con muchos nervios pero también consciente de que su apuesta es una firme candidata a la victoria.

Mientras espera que llegue el gran día, la niña ha visitado el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE para contarnos algunos detalles de su actuación y cómo se encuentra a escasas semanas de la final. "Lo estoy viviendo como una experiencia muy grande. Es un sueño para mí ser la representante", asegura Soleá. La pequeña dice de forma rotunda que no tiene miedo a sus rivales aunque sí se moja a la hora de hablar sobre su candidatura favorita: "Me gusta mucho la propuesta de Países Bajos".

Sobre la actuación, Soleá se niega a desvelar nada, aunque connfía en que nos divertiremos mucho viéndola. La cantante sabe que su canción tiene mucho potencial y ella misma reconoce que es fácil de cantar. "'Palante' mezcla flamenco, pop y urbana. Me gusta mucho y es divertida", señala.

Debido a la pandemia, Soleá no podrá viajar a Polonia para actuar en el festival ni tampoco tendrá contacto directo con sus rivales. Algo que Soleá espera solucionar con una nueva participación en el futuro. "Me gustaría volver a Eurovision Junior para vivirlo de una manera normal. No he podido hablar con los cantantes de este año. Ojalá puedo hacerlo", ha dicho.

Soleá tiene muchísimas ganas de ganar y que el festival puede celebrarse en España el año que viene. Por eso, pide su voto a todo el mundo. "Me tenéis que votar muchísimo. Haced lo que el corazón os diga... pero votadme muchísimo. ¡Viva España!", ha concluido.