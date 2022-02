Pasaporte a Eurovisión 2x12: Cristina Ramos, Sanremo y los españoles que han ido al festival por otros países

Las preselecciones de esta temporada ya están en marcha. Media Europa se encuentra inmersa en la búsqueda de su representante para Eurovisión 2022, mientras que la otra mitad lo hará mediante designación interna. Una de las citas del año es habitualmente el festival de Sanremo, cuyo ganador tiene el derecho a participar defendiendo a Italia. Mahmood y Blanco se hicieron con el triunfo de forma aplastante con "Brividi", convirtiendo además la canción en un éxito instantáneo a nivel global. En el nuevo programa de "Pasaporte a Eurovisión" hacemos un resumen con César Fernández de lo mejor que nos ha dejado este festival de Sanremo y qué otras candidaturas nos han enamorado.

Pero, ¿pueden ganar Mahmood y Blanco Eurovisión de nuevo para Italia? ¿Qué apoyo puede tener esta canción en España? Iván Iñarra desempolva la máquina del tiempo y hace un repaso de la suerte de los dúos italianos en Eurovisión y el número de puntos que ha recibido por parte de nuestro país. Si se mantiene la dinámica histórica, ¿a qué puesto puede aspirar Italia este año?

En Sanremo también disfrutamos de Ana Mena, que quedó penúltima con su "Duecentomila ore". La malagueña no ha sido la única que ha podido ir a Eurovisión representando a otro país. Y es que han sido varios artistas los que se han animado a participar en competiciones de otros países para acabar en el famoso festival. Con Daniel Márquez haremos un repaso de dichos artistas.

Y para el colofón de este programa tendremos a uno de esos españoles que puede acabar en Eurovisión con otro país. Cristina Ramos se juega este sábado su victoria en "Una voce per San Marino" para representar al micropaís en el concurso. Ese mismo día, Cristina cumplirá 43 años. Y para ella no habría mejor regalo que ser la elegida para acudir al festival. "Participo en la preselección por una invitación directa del propio país. Para mí, fue una sorpresa muy grata cuando me lo ofrecieron y no me lo pensé ni un segundo. Sólo estar en esa pedazo de fiesta ya va a ser inolvidable", ha contado la propia artista. La canaria también nos hablará del Benidorm Fest, su opinión sobre la candidatura de Chanel y le hacemos un test "a modo de Miss" sobre San Marino.

Y si también te decimos que Óscar Cabaleiro también comentará las dos primeras eliminatorias del Melodifestivalen 2022, ¿a qué estás esperando para darle al play y disfrutar de este nuevo programa de "Pasaporte a Eurovisión"?