El día que la URSS estuvo a punto de participar en Eurovisión

A lo largo de la historia de Eurovisión, un total de 52 países han pasado por su escenario en, al menos, una ocasión. El récord de países en una misma edición de Eurovisión lo comparten los festivales de los años 2008 y 2011, ambos con 43 participantes. Hasta el momento, un total de 33 países han confirmado que estarán en el festival de 2022. Pero, ojo, esta cifra no es la definitiva. Todavía hay tiempo de embarcarse en este avión con destino a Turín. Eso sí, tenemos un límite de pasajeros en este vuelo porque las nuevas reglas de Eurovisión establecen el límite de participantes en 44 países. ¿Lo alcanzaremos este año? No será tarea fácil ya que hay muchos países que han manifestado su no interés en regresar al concurso en 2022. En "Pasaporte a Eurovisión", Daniel Márquez nos habla esta semana de esos países que podrían debutar en Turín.

Como ya comentamos en la temporada anterior, el requisito indispensable para participar en Eurovisión es ser miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión. Aunque toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, desde 2015 participa Australia, que no es miembro activo de la UER, sino miembro asociado.