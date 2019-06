Oído Cocina: Disfrute para los sentidos en Etxanobe y con lo nuevo de Macaco

Fernando Canales es chef de “El Atelier Etxanobe” y “La Despensa del Etxanobe”, un doble concepto que triunfa en pleno centro de Bilbao con dos propuestas diferentes y complementarias. Con una estrella Michelín, 2 soles Repsol, Premio Euskadi de Gastronomía en 2005 y Chef Millesime en 2014, podemos disfrutar de sus recetas por solo 5 euros en canal Cocina y de su gusto por comunicar en distintos medios.



Con él podemos hablar de las kokotxas, de lo increíble que es la gastronomía vasca, de sus anécdotas en el restaurante (impagable la que protagoniza Marilyn Manson) y de los retos que no asustan a uno de Bilbao, como dar de comer a 1.500 personas en Hong Kong, ofrecer un maridaje para 120 personas en Moscú o montar un bar de pintxos en Dubai.



El artista invitado en nuestro nuevo programa de Oído Cocina es un tipo al que le gusta viajar e impregnarse de nuevos sabores. De una canción que le ponía y tarareaba su padre ha sacado el título para su último trabajo. Por lo tanto, ya sabemos que en su casa sonaba el brasileño Roberto Carlos porque el álbum se llama “Civilizado como los animales”. Un álbum cargado de intenciones. En el que los ritmos vuelven a mezclarse con letras que dicen más de lo que piensan. La música es una lengua que no entiende de fronteras. Como le ocurre a la gastronomía. Por eso hoy juntamos de nuevo nuestras dos pasiones con Macaco.



Boticaria García acaba de publicar el libro “El jamón de york no existe”. La guía para comprar saludable y descubrir los secretos del supermercado.



Y compartimos contigo un descubrimiento: el restaurante “Luma”, la nueva casa del chef Omar Malpartida en Madrid.