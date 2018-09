Octava entrega de 'Oído Cocina' con David DeMaría, Efecto Mariposa y los Gemelos Torres

En la octava entrega de 'Oído Cocina' tenemos a protagonistas de lujo. Contamos con la presencia de los Gemelos Torres, el grupo musical Efecto Mariposa y el cantante David DeMaría. En Oído Cocina somos unos disfrutones de la gastronomía. Nos gusta comer, pero eso no significa que no seamos responsables y que nos preocupemos por una alimentación saludable.



Porque para disfrutar una de las pautas fundamentales es saber lo que comemos y cómo nos puede afectar. Si esto lo aprendemos desde que somos niños, seguro que vamos a poder alimentarnos de una forma mucho más responsable.



Se acaba de publicar “Los niños sí comen verduras”, un libro de la editorial Cúpula y cuya autora hoy nos acompaña en Oído Cocina, es la Dra. Paloma Gil.



La alimentación de los menores es responsabilidad de los adultos, pero para poder nutrir bien a nuestros hijos debemos tener claro qué es lo que les conviene comer. Con Los niños sí comen verdura, la doctora Paloma Gil busca concienciar sobre los perjuicios presentes y futuros para la salud del niño mal alimentado. Lejos de los tradicionales libros de dietas, esta propuesta reúne la experiencia de su autora como endocrina y, sobre todo, como madre de familia numerosa. Con un sobrado fundamento personal y profesional, expone de forma amena y sencilla tanto lo que la ciencia aconseja actualmente respecto a la alimentación y el estilo de vida beneficioso para los más pequeños, como los problemas y soluciones que salen al encuentro de la madre de tres hijos en su empeño por enseñarles a comer bien. Un libro sencillo y muy práctico, en el que nunca se habla de kilos, sino de salud. Además, incluye más de 80 recetas que ayudarán a que los niños crezcan sanos y felices.



Siempre que a un artista le preguntas cuál es su mejor trabajo te suele decir que el último. Es normal. Todos haríamos lo mismo, porque lo que quieres es que la gente conozca tus nuevas creaciones.

Quien hoy nos visita puede decir que su última obra lleva cocinándose durante 20 años. Pero es que además es un disco donde el pasado se ha convertido en presente. David DeMaría ha hecho un recorrido por sus diferentes etapas para recordarnos que muchas de sus canciones son ya parte de nuestra memoria y de nuestros momentos. Todo esto convierte el nuevo trabajo del jerezano en su mejor álbum, hasta que llegue el siguiente. Por que si hay algo que ha demostrado en estos 20 años es que lo suyo es ponerle alma a las canciones. Hoy en Oído Cocina nos va a contar qué le alimenta.



La música como arte es un latido de lo que ocurre en la sociedad. Los que la consumimos nos fijamos siempre en el resultado final y disfrutamos de las melodías. Pero es bueno pararse a pensar cómo ha sido el proceso, qué hay detrás de cada canción. Esa es la mayor suerte en este sentido que tenemos los que trabajamos en los medios de comunicación, que podemos preguntar al artista qué nos ha querido contar con su obra. No olvidemos que cuando una canción sale de las manos de su creador, esa composición va a tener tantas vidas como personas la hagan suya. Y no siempre el sentimiento de quien la oye y quien la ha creado es el mismo. Hoy nos acompañan Susana Alva y Frasco G. Ridgway, o lo que es lo mismo Efecto Mariposa para presentarnos su último trabajo, que hace ya el octavo en su carrera llamado “Vuela” y de paso contarnos cuáles son sus platos favoritos.



Sergio y Javier Torres son nuestros invitados de hoy. Comparten la ilusión por la cocina desde muy temprana edad. A los ocho años, ya tenían claro que querían ser cocineros gracias a la influencia de su abuela Catalina, que trabajó en las cocinas de las mejores casas señoriales de Linares, en Jaén. Por eso, cuando uno les ve disfrutar entre fogones, no puede evitar pensar en aquellos dos niños jugando con los cacharros de cocina, un espíritu que mantienen muy vivo hasta hoy. Con las cosas tan claras, a los 14 años ya se apuntan a la escuela de cocina, para luego viajar y acumular experiencias por separado, si uno aprende de las expertas manos de Santi Santamaría y de Philip Rochat en Suiza, el otro pasa por Akelarre con Pedro Subijana y la cocina de Alain Ducasse en París. Hoy gozan del respeto que imponen dos estrellas Michelín y sus “Dos Cielos” de Barcelona cubren ahora también Madrid.



Acaban de arrancar nueva temporada del programa "Torres en la cocina" en la 1 y además también estrenan restaurante en Barcelona.



Se trata de Cocina Hermanos Torres, el encargo de los gemelos Javier y Sergio Torres, en el que trabajan con Núria Ayala, directora de proyectos de su estudio OAB.



Los dos chefs, que acaban de obtener su segunda estrella Michelin en Dos Cielos, han querido que, en pleno boom de aperturas de locales con diseños muchas veces cortados por el mismo patrón y estilos muy parecidos, el primer restaurante que llevará su nombre ocupe una nave industrial de 800 metros cuadrados en Les Corts (C/Taquigraf Serra, 20) y sea un espacio con vocación internacional. Los gemelos Javier y Sergio Torres están de enhorabuena y lo comparten con nosotros en esta nueva temporada de "Oído Cocina".