Lo mejor de 'Oído Cocina' para este 2022

En las pasadas fiestas de Navidad, te hemos acompañado desde la antena de COPE con dos programas especiales. Roberto Pablo, Urbano Canal y Juan Antonio Machado te deseamos lo mejor para este año ya comenzado y te invitamos a volver a escuchar los mejores momentos de Oído Cocina.

Sergio Dalma, Karlos Arguiñano, que nos presenta “La cocina de tu vida”, y Blanca García-Orea “BlancaNutri” nos enseña algunas de las recetas que comparte en su perfil junto con otras nuevas, ideales para toda la familia y adaptadas a intolerancias: “Las recetas de Blanca”.

Cada vez que en mi vida me han preguntado qué quería ser o a qué quería dedicarme, he ido cambiando de opinión. Con los años, he querido ser futbolista, estrella del rock o astronauta, hasta que descubrí la radio y ya dejé de pensar… Eso sí, cuando uno madura se da cuenta de lo importante que es hacer algo que haga felices a los demás.

Afortunadamente hay quien lo ha sabido siempre y reconoce que, si volviera a nacer, volvería a ser lo mismo: un generador de felicidad para todos los que le rodean. Porque por encima de todo, a sus 73 añazos, Karlos Arguiñano es una persona que trasmite felicidad y pasión por lo que hace. Ya sea desde su cocina en Zarauz, desde la tele o las veces que le hemos podido ver en el cine. Con su nuevo libro, que se llama “La cocina de tu vida”, nos trae nada menos que 950 recetas fáciles, rápidas y saludables. Todo para hacernos la vida más fácil y más feliz. ¡Buen apetito!