El entrenador del Albacete, Alberto González, pide en El Partidazo de COPE su deseo para cuartos de final: "Cuanto más grande, mejor"
El Albacete Balompié ha protagonizado la gran sorpresa de los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid. Su entrenador, Alberto González, ha compartido sus primeras impresiones en 'El Partidazo de COPE', donde ha calificado la victoria como uno de los 'momentos más bonitos' de su carrera junto a las permanencias logradas en años anteriores.
Un partido soñado
Pese a que el resultado pudiera parecer una sorpresa, el técnico ha confesado que el equipo soñaba con ganar: "Nosotros venimos con la intención de ganar". González ha explicado que el partido se planteó "desde el orden" y con la mentalidad de "competir de tú a tú", asumiendo que el rival tendría más posesión. "Creo que ha salido muy bien, se han aplicado muy bien los conceptos, hemos sido fuertes", ha valorado.
El preparador ha destacado la capacidad del equipo para "superar momentos de dificultad máxima" y ha subrayado que no fue un día para sufrir, sino "para disfrutar", ya que tenían "mucho más a ganar que a perder". Además, ha puesto en valor el apoyo de la afición en el Carlos Belmonte: "Hemos estado, pues, 17 o 18.000 contra 11, y eso también ayuda mucho", ha afirmado.
Una celebración íntima y el próximo rival
Preguntado por Juanma Castaño sobre cómo celebraría la hazaña, González ha mostrado su lado más personal. Ha confesado que prefiere una celebración tranquila e interna: "Me gusta celebrarlo más internamente, más vivirlo, bueno, en la cama, solo, pensando, imaginando". Según el técnico, esta noche "cuesta dormir" y la vivirá junto a su familia, aunque entiende que a otros "a lo mejor, le guste irse de fiesta".
De cara al sorteo de cuartos de final del próximo lunes, el Albacete sabe que volverá a jugar en casa contra un equipo de Primera División. Lejos de asustarse, el técnico ha lanzado un deseo: "Cuanto más grande, mejor". Para González, la oportunidad de "vivir aquí otra noche mágica de fútbol" es un premio, y el objetivo es "seguir disfrutando todo lo que podamos".
