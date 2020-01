Enrique y Lali, del estrés de la ciudad al restaurante soñado en la sierra

Hasta Cerceda, en plena sierra de Madrid nos vamos para conocer una historia básicamente de amor… pero también tiene elementos para aprender de ellos, de Lali, de Enrique y de sus dos estrellas, sus hijas…

Todos juntos han emprendido un viaje que los ha llevado a realizar un sueño que muchos hemos tenido, pero que solo unos pocos han conseguido llevar a cabo, mudarse a la naturaleza y abrir su propio restaurante.

Durante la Navidad, Oído Cocina ha sido parte de la antena de la Cope y nos gustaría compartir contigo las historias que hemos contado en estos días tan especiales.

La historia de Enrique y Lali comienza cuando eran muy jóvenes, más bien niños. Dos personas que se enamoraron en su barrio de siempre a través del Grupo Scouts San Juan de Dios de la UVA de Vallecas. Desde que se conocieron compartieron muchas pasiones juntas y una de ellas era la de vivir en una casa en la sierra de Madrid. A base de esfuerzo y mucho trabajo lo consiguieron y nos cuentan como no les importaba que su menú de las tardes fueran una pipas con tal de poder tener el dinero suficiente para pagar la letra de su casa. Cuando llegaron a Cerceda un pequeño y bello pueblo en la sierra de Madrid se dieron cuenta que habían encontrado su lugar en el mundo y que en ese lugar iban a vivir muchas experiencias juntos. El mayor problema que encontraron en los primeros años de su convivencia como matrimonio es que sus trabajos les exigían mucho tiempo. Además cada vez sentían más la necesidad de ampliar la familia pero la noticia no llegaba. Un viaje a Hungría hizo que la pareja encontrara las dos estrellas que estaban buscando durante mucho tiempo. Sandra y Sofia son esas dos estrellas. Dos hijas que les hicieron replantearse su vida y como no podía ser de otra manera sus trabajos. Aunque te parezca mentira esta historia tiene mucho que ver con la gastronomía. No te pierdas una charla tan emocionante que hasta tiene sabores.