José Pizarro: “En Reino Unido el aceite de oliva se utilizaba para limpiar los oídos”

Poco a poco ha ido convenciendo al público inglés de que nuestro jamón ibérico no tiene mucho que ver con el de Parma. “Prueban todo, pero con los callos no he tenido mucho éxito”, nos dice.

“Cuando vienes a mis restaurantes tienes la sensación que estás en España”

En Oído Cocina hemos compartido mesa con un Chef que está demostrando que la gastronomía española es un lenguaje internacional. Con ayuda de nuestra corresponsal Paloma García Ovejero nos acercamos al restaurante que lleva su nombre en Bermondsey Street, en Londres.