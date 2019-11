Fran Senra, volver para triunfar

Me llamo Fran Senra y nací un 16 de enero de 1975 en Sanlúcar de Barrameda. No llegué solo a este mundo. Vine acompañado de otro varón llamado Pedro. De hecho, en Sanlúcar somos conocidos por ser los gemelos Senra Mi infancia no pudo ser más feliz. Me crie en el barrio marinero de Bonanza, en una familia netamente marinera, no en vano, mi padre fue armador y presidente de la Asociación de Armadores de buques de pesca durante más de 20 años.

Mi hermano y yo hemos disfrutado muchísimo del deporte, no hemos querido nada que no sea algo relacionado con el baloncesto y otros deportes. Podemos decir que lo material jamás nos importó, el deporte lo cubría todo.

A los 18 años nos separamos, yo me fui a Sevilla a estudiar Ciencias de la Información y él se quedó en Jerez haciendo Derecho. Una vez que terminé la carrera, me fui un año a NY a trabajar a una agencia de publicidad. Me busqué la vida. De hecho fui sin visado de trabajo, por eso me tuve que volver. Una vez en España, Javier Tebas, actual Presidente de la LFP, me contrató para ser responsable de Marketing del C.D. Badajoz, S.A.D que por entonces estaba en 2ª División. El equipo bajó de categoría y me fui a una empresa de Alimentación a Cádiz, al Dpto de Marketing. Tras 4 años en la empresa, sentí que necesitaba hacer otras cosas, así que pedí excedencia y acepté una oferta de una empresa de helados llamada La Ibense Bornay para ser su gerente en NY. Me fui con la ilusión de quedarme varios años, y la cosa iba muy bien profesionalmente, pero La Ibense ( que ya está vendida a una capital riesgo) no nos sacó a otro español y a mí el visado, simplemente por dejadez. Hablé con la dirección y les dije que no me arriesgaba a que me deportaran, así que volví a España y comencé a trabajar en Madrid en el mundo del espectáculo, en comunicación y marketing.

Me harté de este mundo, necesitaba volver a casa, y hacer algo que estuve soñando mucho tiempo: mi propia empresa de alimentación. Soy un enamorado de mi tierra y de su gastronomía, y por eso creé Conservas Senra. El resto de la historia, la podéis saborear escuchando este programa.