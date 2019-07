Descubre la maca, un superalimento afrodisíaco que ayuda a tener hijos

Tiempo de lectura: 1



No paramos de escuchar noticias e informes en los que se nos da a conocer una evidencia y es que la natalidad en España es muy baja. Esto supone muchos problemas para el día de mañana y son muchos los factores que influyen en ello. Por un lado, la capacidad económica de las familias. Un hijo supone muchos gastos y la sociedad según está organizada no ayuda a animarse. Hay veces que, simplemente, no llegan.