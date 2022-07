Las palabras que la madre de Miguel Ángel Blanco pronunció antes de confirmarse el asesinato de su hijo

Este miércoles 13 de julio se cumplen 25 años del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco, después de su secuestro y varias jornadas en las que todo un país miraban hacia el País Vasco para saber qué iba a pasar con el concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua .

Un cuarto de siglo ha pasado ya de aquellas 48 horas que mantuvieron a toda España con el corazón en un puño y unida frente al terrorismo. 25 años desde que ETA le quitó la vida al joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Con motivo de este aniversario, COPE estrena el podcast ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas’, tres episodios repletos de investigación con sonidos inéditos que nunca antes habían visto la luz, como por ejemplo, las palabras del joven Miguel Ángel Blanco en un pleno del ayuntamiento de Ermua.





Durante los tres episodios podemos escuchar las voces protagonistas del ex presidente del Gobierno, José María Aznar , el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el ex consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, el juez Baltasar Garzón o el guardia civil Francisco Gil, la primera persona en ver a Ortega Lara en el zulo tras los 532 interminables días de cautiverio. En este tercer episodio, Calibre 22, también contamos con la presencia del ex presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, que fue quien ofició el funeral de Miguel Ángel.

Las palabras de la madre de Miguel Ángel Blanco

En esta ocasión, nos centramos en el capítulo tres. ETA cumplió su amenaza. El 12 de julio, a las 16.30 h, el concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, aparecía en un paraje boscoso en Guipúzcoa , herido de muerte con dos balas del calibre 22 alojadas en la cabeza. La marca del terrorista Txapote. Los médicos no pudieron hacer nada más que certificar horas después su fallecimiento. El equipo forense realizó la autopsia totalmente en silencio. España había contenido la respiración durante 48 horas. Para muchos, el episodio supuso el principio del fin de la banda, pero también el olvido o el desconocimiento por parte de las nuevas generaciones. De hecho, en la actualidad el 60% de los jóvenes no sabe quién es Miguel Ángel Blanco.

Audio





En este capítulo, la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco , subrayaba unas palabras que pronunció su madre justo en el momento en el que se cumplía el plazo para que ETA cumpliese su amenaza. Unas palabras que ahora, 25 años después, reflejan la tensión y la tristeza de aquellas horas en la localidad de Ermua.





"Recuerdo que mi madre estaba sentada en el sofá y, justamente a las cuatro, una prima mía le dijo 'tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer'. Mi madre en ese momento le dijo, 'hija, como voy a comer si en este momento están matando a mi hijo".