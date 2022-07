Marimar Blanco: “No habrá mejor homenaje a mi hermano que los que ordenaron su asesinato sean condenados”

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA, recordaba este domingo en Fin de Semana de COPE las últimas horas del secuestro de su hermano y cómo fueron los minutos previos a saber que habían acabado con su vida. “A pesar de que pasen los años he tenido oportunidad de hablar con otras víctimas y todas coincidimos en lo mismo: el tiempo te hace más fuerte pero llegan los días y esa herida vuelve a sangrar y duele”.

Y es que la hermana de Miguel Ángel Blanco asegura que, cada año, se encuentra “como dentro de un túnel” en los días en los que recuerda su muerte. “Yo estoy en un túnel y no veo la luz hasta el 14 de julio, el 15 es el cumpleaños de mi hija pequeña. Recuerdo cuando estaba embarazada que rezaba por que no naciera en esos días tan duros para mí”. Unos días que no sólo están en la memoria de la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, sino de muchos españoles que todavía recuerdan aquel día como si fuera ayer.