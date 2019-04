¿Por qué los caracoles tienden a ir en fila india?

Tiempo de lectura: 2



¿Son nostálgicos los caracoles? ¿Te has planteado alguna vez por qué tienden a ir en fila india? Nuestro nuevo podcast empieza dándote la solución a esa pregunta que, tal vez, te habrás hecho alguna vez. Y no podía ser de otra manera, conocerás su explicación científica.

En el Notinútil de esta semana te contamos el sorprendente caso de la señora que se tragó una espina que se clavó en su garganta… y quiso extirpar con una cuchara. Y si todo esto no te parece suficiente, te desvelamos cómo esa misma señora terminó también tragándose la cuchara. Conocerás también la nueva oferta de Internet, por si tienes dudas con respecto a tu matrimonio: es posible contratar por el módico precio de 500€ a alguien que te arruina la boda justo cuando estás dando el “sí quiero” en el altar. Y por si esto fuese poco, te contaremos por qué el último vestido de Balenciaga ha costado más de 4.000€ y cómo ha recibido en las redes sociales criticas tan duras como el “vestido cojín” o el “vestido bolsa de basura”.

Pero espera… ¿Aún quieres más Notinútil? Pues no se hable más: sabrás el increíble caso de la señora que fue multada por no agarrarse a la barandilla para subir unas escaleras… y lo que ocurrió cuando llevó la multa hasta el juzgado.

Además, esta semana vuelve “Naranjo is the new black”. Nuestro Adrián Naranjo nos trae una semana más historias curiosas y divertidas: ¿sabías que hay un grupo de “Detectives de la ESO” que se dedican a vigilar que todos escribamos correctamente en las redes sociales? Son los alumnos del centro IES Cuatro Villas de Berlanga (Badajoz) y corrigen las faltas ortográficas de los famosos en las redes sociales. Y para cerrar… ¿sabías que las barbas de los señores barbudos tienen más bacterias que el pelo de los perros? Si no te lo crees… escúchalo en “La Trastienda de María y Ricardo”.