No te pierdas el nuevo programa de 'La Trastienda' con María Ruiz y Ricardo Miranda

Tiempo de lectura: 1



¿Nervioso por el examen de Selectividad? ¿Has estudiado? ¿Te lo sabes bien? Y si eres de los que vas justito con el estudio... ¿Qué harías por aprobar? ¿Eres de los que copia, o utilizas técnicas más avanzadas? En este nuevo podcast de La Trastienda hablamos hasta con el propietario de la Tienda del Espía, que nos contó qué tipo de artilugios se compran los estudiantes, y qué hacen los profesores para descubrirlos. No te lo puedes perder; nuestro colaborador Javier García Romero hace una inmersión genial en el asunto en su sección "Sin Anestesia".



Y esta vez Ricardo sorprende a María con una pregunta interesante: ¿qué planeta podría ser el próximo en ser colonizado? Te damos una pista, no es Marte. Ricardo nos trae su explicación científica.



Y como no podía ser de otra manera, este podcast está dedicado a un gran divulgador científico: Don Eduard Punset. Hablamos de él, de su legado, de su manera de ver la vida y, sobre todo, de cómo se adaptaba a los cambios. Conversamos con el mallorquín Patrick Oliver, que fue alumno de Punset en el Instituto Químico de Sarriá, y nos contó qué pasó en su primer día de clase con él.



Para acabar, hacemos un par de llamadas telefónicas comprometidas a nuestros colaboradores Adrián Naranjo y Patrick Asensi, para que nos expliquen el porqué de su ausencia.



Todo esto y mucho más en el Podcast de La Trastienda de María y Ricardo.



Recuerda que también puedes ver la versión televisiva de La Trastienda, de lunes a viernes a las 21:00hs en TRECE.