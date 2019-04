Una negligencia médica provoca la pérdida de un ojo de Josefa: “Tengo una depresión de caballo”

Josefa ha perdido toda opción de recuperar la visión de un ojo como consecuencia de una negligencia médica. Todo comenzó hace dos años, cuando a los 60 sufrió una parálisis facial. Desde un primer momento, se puso en manos de los especialistas del Hospital del Poniente de El Ejido para recuperarse. Acudió al neurólogo para lograr que su boca, que se había desplazado hasta la zona de la oreja como consecuencia de la parálisis, volviera a su lugar. También recibió tratamiento del oftalmólogo para tratar de recuperar la visión.

Durante más de un año, el oftalmólogo le recetó unas gotas, hasta que el especialista determinó que era necesario realizar un trasplante. De esta manera, Josefa firmó, hace aproximadamente un año, su conformidad con dicha intervención. Paralelamente, el oftalmógo especialista en trasplante explicó a la paciente que sus posibilidades de recuperar la vista en el ojo eran escasas, apenas un 10%. Josefa aceptó. A partir de ese momento, comenzaron los problemas: “En una de las pruebas, el oftalmólogo de trasplante me pinchó el ojo, y dos días más tarde, comencé a expulsar líquido negro. Fui corriendo a urgencias. La doctora que me atendó se extrañó de que el oftalmólogo me hubiera pinchado, y en un papel reflejaba que era urgente operar. Cuando el lunes siguiente acudí a la cita con el oftalmólogo con el informe del servicio de urgencias bajo el brazo, quiso lavarse las manos y quedarse con el documento para que no le culparan por haberme pinchado erróneamente.”

Pese a todo, Josefa contaba con que el trasplante de su ojo seguiría adelante, pero el oftalmólogo se opuso: “Me decía que no me iba a trasplantar, que la única solución era quitarme el ojo. Yo le contesté que no iba a permitir que me quitara el ojo hasta que no lo determinara el especialista.”

Se escudaba en que solo tenía un 10% de posibilidades

Para el oftalmógo de trasplante, no merecía la pena ceder una córnea para implantársela a Josefa: “Se escudaba en que solo tenía un 10% de posibilidades de recuperar la visión. Yo le replicaba que era un humano, no un bicho raro, y que si había posibilidades, había que seguir adelante.” Explicaciones que no sirvieron al médico, que argumentaba además que ya se llegaba tarde a la intervención: “Me comentó que era demasiado tarde y es mentira, porque yo desde hacía un año estaba en lista de espera para ser trasplantada. Y si era urgente hacerlo, me podía haber mandado al hospital de Málaga o de Granada, donde realizan este tipo de cirugías.” Conversaciones todas ellas, según nos cuenta Josefa, que tiene grabadas, tal y como le recomendaba el Defensor del Paciente.

A día de hoy, las relaciones entre Josefa y el oftalmólogo de trasplante son tensas. No así con el oftalmólogo especialista: “Con este último me llevo bien y se preocupa por mi situación. Yo ya he asumido que he perdido el ojo. Mi única solución a estas alturas es que me maten el nervio para que me deje de doler.”

Josefa está pasando por momentos complicados a nivel de salud física y mental: “En dos años he pasado de ser una persona activa, que cuidaba de mis nietas, cocinaba... y ahora ya no puedo hacer nada. Estoy pasando por una depresión de caballo. Mi psiquiatra me dijo que ya no sabía qué hacer conmigo, porque estaba echa polvo. He intentado quitarme dos veces la vida, porque me veo inútil, padezco muchos dolores...”

Pese a la apariencia frágil de nuestra protagonista, es una persona fuerte, que ha logrado superar dos cánceres. “Yo tengo miedo a cómo pueda quedar mi ojo, pero no a la muerte. Lo que más me aterra es la idea de ser ya de por vida una persona dependiente.”