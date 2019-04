Los déficits de la Sanidad española y el hombre que está ganando la batalla al ELA, en 'Imparables'

En España se puede decir que la Sanidad no va bien. O al menos no todo lo bien que se debería. Los años de crisis han hecho mella. Listas de espera que no dejan de crecer y que se ha convertido en una problema estructural en el país, servicios de urgencia colapsados y unos profesionales sanitarios desbordados. Las listas de espera sanitarias se puede decir que empeora el pronóstico del enfermo, que ve cómo se dilata la fecha de su operación o su cita con el especialista. Esto hace que en ocasiones se actúe tarde. En el peor de los casos, puede hasta costar la muerte. En otros casos, las negligencias médicas pueden jugar una mala pasada. El Defensor del Paciente estima que diez pacientes mueren cada día en los hospitales españoles por no ser atendidos a tiempo. En 'Imparables' hemos conocido varios casos.

Tuvo mala suerte. Solo cuando se publicó la noticia le llamaron desde el hospital para operarle.

Lucía no confia en los médicos. Matiza que no le gusta generalizar, ya que afirma que la mayoría les parece grandes profesionales y con un talante muy humano. Pero sus experiencias no han sido positivas. Su hijo, Miguel Ángel, perdió la vida hace ocho años como consecuencia de un mal diagnóstico: “Tuvo mala suerte. Todo comenzó por un error que le llevó a una escoliosis, que vino acompañada de una lista de espera de cinco años”, lamenta Lucía. Un lustro en el que la espalda de Miguel Ángel se iba progresivamente torciendo: “Incluso denunciamos en los juzgados y en un periódico. Solo cuando se publicó la noticia le llamaron desde el hospital para operarle, pero ya era tarde. No había solución. Ya estaba en silla de ruedas.”

Carolina lleva en lista de espera desde marzo de 2017 para ser sometida a una reconstrucción mamaria, tras el cáncer que padeció. Un cáncer que tuvo que ser tratado mediante quimio y radioterapia, lo que provoca que dicha reconstrucción no pueda realizarse mediante una prótesis. Carolina esperó durante casi un año a que el cirujano plástico de Guadalajara, donde vive, le diera cita y le apuntara en la lista de espera. Un año después, el especialista comentó que la falta de personal impedía seguir con el proceso tanto de Carolina como del resto de pacientes que debían someterse a la reconstrucción mamaria: “El único cirujano que hay a día de hoy en Guadalajara nos explicó que de momento no se podía continuar, ya que las otras dos cirujanas que había en servicio se habían marchado después de que le bajaran el sueldo. Lo peor es que nadie quería sustituirlas por ese salario.”

Josefa ha perdido toda opción de recuperar la visión de un ojo como consecuencia de una negligencia médica. Todo comenzó hace dos años, cuando a los 60 sufrió una parálisis facial. Desde un primer momento, se puso en manos de los especialistas del Hospital del Poniente de El Ejido para recuperarse. Acudió al neurólogo para lograr que su boca, que se había desplazado hasta la zona de la oreja como consecuencia de la parálisis, volviera a su lugar. También recibió tratamiento del oftalmólogo para tratar de recuperar la visión.

Plantar cara al ELA, es posible

“No te olvides de vivir.”

En 'Imparables' hemos vuelto a hablar con una persona muy especial. El primer invitado en la historia de este programa, que comenzó a mediados del mes de noviembre: el director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores. Juanra, como le conocen sus amigos y conocidos, se ha convertido en un referente en la lucha contra el ELA en nuestro país. Enfermedad que le detectaron hace tres años y medio. Su lema es “No te olvides de vivir.”

Y vaya si ha cumplido con esta premisa. Cinco meses después, está viviendo una época dorada de ilusión y fuerza, después de la última revisión médica: “Acudí al Hospital de Toledo, donde me esperaba un doctor que no conocía. Se presentó como mi nuevo neurólogo. Al ser nuestra primera toma de contacto, me hizo un examen exhaustivo. Me comentó que estaba muy fuerte, y pronunció una frase que no me saco de la cabeza. Nos vamos a ver muchos años por aquí, porque tu fuerza está deteniendo tu enfermedad.”