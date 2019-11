Encuentran en la calle una carpeta y los papeles que guardaban en su interior dejó a todos desconcertados

Es lo último que esperaban encontrarse, pero su hallazgo pudo salvar a una treintena de alumnos en un colegio. Los hechos han ocurrido recientemente en un barrio de Sevilla. Dos chicos caminaban por la calle a media tarde manteniendo una conversación animada.

La avenida por la que andaban no estaba muy transitada en ese momento, lo que propició que sus miradas se trasladaran hacia el suelo empedrado. Allí se encontraba una carpeta verde que, por su aspecto, su dueño o dueña debía haberla empleado durante muchos meses.

Estaremos de acuerdo en que hallar una carpeta no suscita la misma curiosidad que una cartera o un décimo de lotería, ahora que se acerca el sorteo de la Navidad. Sin embargo, a ambos jóvenes les picó la curiosidad, y decidieron abrir el archivador. Quizá soñaban con descubrir el informe que revelase la fecha de inicio de las obras en la calle Torneo, tal vez algún secreto de Estado o, por qué no, los ministerios que ostentará Podemos en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.... Quien sabe en lo que podían estar pensando.

No fue así, y los dos viandantes no obtuvieron esa posible información privilegiada por la que cualquier ciudadano de a pie pagaría un buen dinero por obtenerla. Y es que lo que realmente escondía aquella carpeta no era otra cosa que unos exámenes corregidos de Física de Tercero de la ESO. ¡Qué chasco!

No obstante, contaba con información valiosa, ya que en la cabecera del folio se especificaba el nombre de los alumnos, el curso y el instituto al que correspondía el examen. Pero como hemos comentado, los controles estaban ya corregidos y, francamente, los resultados fueron desastrosos. De unos treinta alumnos, se salvaron de la quema un tercio aproximadamente.

Se desconoce si el profesor o profesora de la materia fue previsor y apuntó las calificaciones en su cuaderno de notas antes de perder los exámenes, pero en caso de no ser así, sé de más de uno que se va a librar de una regañina y de un castigo.