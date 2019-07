Asesinatos sin resolver y los proyectos del rockero invidente Ibón Casas, en 'Imparables'

Tiempo de lectura: 4



Las muertes y los asesinatos que se han producido en el pasado, más o menos reciente, y que aún no se han resuelto sus posibles causas. En algunos casos sabemos que se tratan de asesinatos, aunque nadie fue condenado por falta de pruebas concluyentes. En otros casos todo se tratan de desapariciones, todo hace indicar que involuntarias. El problema en estos casos es que sin la aparición de la persona, viva o muerta, difícilmente se puede acusar a alguien de ser el responsable de esa desaparición. En fin, las circunstancias son variadas, y en 'Imparables' vamos a recordar algunos casos.

En apenas unos días, el 27 de julio, se cumplirán dos años de la muerte de Lucía, la pequeña de tres años que fue hallada sin vida entre los raíles de la vía cercana a la estación de tren de la localidad malagueña de Pizarra. Tanto las circunstancias que rodearon su muerte como su desaparición horas antes del hallazgo, están repletas de incógnitas. No obstante, la Audiencia Provincial de Málaga archivó el caso en junio de 2018, dos meses después de que el fiscal lo pidiera, por considerar agotada la investigación tras las numerosas diligencias realizadas para esclarecer los hechos.

Una de las grandes incógnitas es cómo pudo la menor, pese a su corta edad, caminar sola por las vías, en medio de la noche, los cuatro kilómetros que separaban el bar de la estación de Pizarra donde cenaban sus padres hasta donde fue localizada horas más tarde. Sus padres, Antonio y Almudena, sostienen que la pequeña era incapaz de hacer ese recorrido sin ayuda. Las últimas imágenes de las cámaras de la estación solo mostraban a Lucía, pero los tiempos que se manejaron, con su padre y su tío corriendo por la zona a los pocos minutos, dan fuerza a la creencia de los progenitores. Para Antonio, detrás de la desaparición hay una tercera persona: “Lo mantengo desde la primera noche. A mi hija se la llevaron. Ni la aplastó el tren ni deambuló sola por la vía.”

Más de dos décadas sin conocer el paradero de Cristina

El 9 de marzo de 1997 fue la última vez que se supo del paradero de Cristina, que por aquel entonces tenía 16 años. Más de dos décadas después, su madre, Luisa, espera que su hija aparezca. Es consciente de que es tarea casi imposible. Aquel día, se desplazó hasta la casa de su novio, diez años mayor que ella. El motivo de la cita era precisamente para poner fin a la relación.

Aquella noche, Cristina no durmió en casa de sus padres, en Cornellà. De complexión delgada, 1,60 de estatura, pelo largo de color castaño, ojos marrones y una peca en la frente. Fue la descripción que en aquel momento dieron sus padres. La investigación por su búsqueda sigue hoy abierta. Luisa afirma que, mientras, sobreviven como pueden: “Vamos tirando, porque hay que seguir adelante. No lo tomo con filosofía porque el tiempo va en nuestra contra, pero no tienes otro remedio. El día a día es muy difícil. No sabes hacia donde ir, a qué puerta llamar. Quieres saber lo que ha ocurrido, pero nadie lo sabe.”

El autor del asesinato de Eva María continúa sin resolverse

Los padres de Ana María ya no saben que hacer para descubrir a los autores del asesinato de su hija. El 16 de noviembre de 1997, las calles de Puertollano estaban húmedas. Había niebla. Aquel día, fue hallado su cadáver, junto a un contenedor de escombros. Estaba semidesnuda. Había recibido un total de quince puñaladas. No obstante, en su cuerpo no se registró rastro de sangre, ya que el cuerpo fue lavado previamente en otro lugar.

Ante estas circunstancias, José y su mujer viven una pesadilla. Jamás se encontraron pruebas concluyentes. Hasta el momento nadie ha pagado por aquel crimen: “Todo está igual que el primer día, porque la investigación no se llevó a cabo bien. 22 años han pasado y los asesinos siguen en la calle. No hay nada concreto. Están esperando a que el asesino diga...he sido yo”, lamenta el padre de la víctima.

El papel de la Asociación de Desaparecidos y Casos sin Resolver

La Asociación de Desaparecidos y Casos sin Resolver nació hace relativamente poco tiempo en Málaga. Su función es prestar asesoramiento a los familiares con algún miembro desaparecido, y cuyo caso esté aún sin resolver, tal y como ha explicado en 'Imparables' su presidenta, María Teresa Fortea: “En España tenemos cientos de casos sin resolver, y muchos no llegan al conocimiento de los medios de comunicación por diversos motivos. Gente que no tiene poder adquisitivo o que no tienen un nivel cultural suficiente como para exponer lo que les sucede. En zonas como en la que se ubica la asociación, en la Costa del Sol, hay mucho inmigrante que también desaparece, y al estar solos no se hacen investigaciones.”

Los proyectos que lidera el rockero invidente Ibón Casas

'Apaga la luz y verás' es mucho más que una canción. Es el eje central del proyecto y la asociación cultural sin ánimo de lucro 'Dame Tvisión' , que tiene su sede en Donosti-San Sebastián. Esta pequeña entidad lucha para dar visibilidad a la ceguera a nivel mundial. En noviembre de 2011 surgió el proyecto y, en abril de 2014, se constituyeron como asociación. El autor de esta obra musical es el rockero donostiarra Ibón Casas, que además lidera la asociación.

Casas padece una enfermedad rara ocular, llamada retinosis pigmentaria. Se trata de una de tantas enfermedades muy poco conocidas que conducen irrevocablemente a la ceguera en mucho de los casos. El objetivo de la asociación, a través de su campaña 'Rebeldes contra la ceguera' y “Apaga la luz y verás” como bandera, es involucrar al músico ciego Steve Wonder, residente en los Ángeles, para pedirle colaboración con esta causa.