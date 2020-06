La terrible confesión del marido de JK Rowling en un medio británico: "Le pegué y no me arrepiento"

Las declaraciones del ex marido de la escritora JK Rowling en la prensa sensacionalista británcia ha levantado todo un revuelo este viernes después de que confesara que no se arrepiente de haber golpeado a la novelista. Por si parte, la creadora de la saga de Harry Potter había confesado hace apenas dos días que había sido víctimas de maltrato por parte de su ex pareja.

Rowling, que nunca había hablado hasta este momento sobre estos episodios, explicaba en una carta abierta esta semana que había decidido abrirse “por solidaridad con ese gran número de mujeres cuyas historias son como la mía”, La escritora decidía también confesarlo por “solidaridad” tras leer la historia de una mujer trans que había muerto a manos de su pareja.

Declaraciones del marido de Rowling

Jorge Arantes, ex marido de la novelista, protagonizaba este viernes la portada del conocido diario sensacionalista británico The Sun donde, en letras grandes, puede leerse el entrecomillado: “No lo siento”. Confiesa Arantes que sí que abofeteó a la autora, pero que “no existía un abuso consistente”. Arantes, ex periodista, mantiene en la entrevista que no se siente mal por las declaraciones de su ex mujer, y sugiere que el motivo detrás de ellas está en frenar la polémica contra Rowling tras unas incendiarias declaraciones homófobas.

Rechazo de feministas

Han sido varias las figuras del feminismo que han protestado conra la portada del diario sensacionalista. Una de ellas ha sido la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés, Gillian Martin, que a través de su perfil en Twitter escribía: “La portada del The Sun citando al marido maltratador de JK Rowling está más allá de la provocación hacia gran cantidad de supervivientes, y es justificación para los abusadores. Es irresponsable y peligroso. Podría llorar por la forma en la que las mujeres son tratadas por la prensa sensacionalista, todavía, en 2020”.

También voces desde España han clamado contra la portada del diario británico. Voces del feminismo como la de la escritora Lucía Etxebarría, que manifestaba: “Un maltratador vanagloriándose en portada de su maltrato : "abofeteé a JK Rowling y no me arrepiento" y las presuntas feministas jaleándole. No creí que viviría para ver esto”.