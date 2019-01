Madres que con migraña no pueden cuidar de sus hijos

Cuando la migraña te golpea y tienes hijos a tu cargo a veces es muy complicado algo tan sencillo como cuidar de ellos. En la consulta de la doctora Pozo Rochid, responsable de la unidad de cefaleas en el Hospital Vall d'Hebron, una niña le daba las gracias por devolverle a su madre tras vivir una infancia protagonizada por un ataque detrás de otro.

El recién presentado mapa de la Migraña pone de manifiesto que un millón y medio de españoles sufre migrañas en España. Es una enfermedad discapacitante, el 25% de los pacientes han perdido su empleo, el 50% ha tenido dificultades en su trabajo. Provoca un gran esfuerzo para cumplir con le horario laboral. No te puedes ocupar de los hijos, los padres no están cuando hay un pico fuerte y curiosamente afecta más a las mujeres que a los hombres.

Hablando con la Doctora Pozo Rochid nos hemos enterado que la migraña no tiene solución pero se puede aprender a vivir con ella. Te contamos cuales son los síntomas y sobre todo te explicamos cómo puedes mejorar tu vida. No consientas que nadie te diga que es genético, que no tiene cura, que no hay solución. Con una adecuada educación en hábitos tu vida puede mejorar y mucho. Los tratamientos han mejorado en los últimos tiempos y hay especialistas adecuados que te pueden ayudar.

Dale al play y escucha la entrevista completa para recuperar tu vida o la de los que te importan. Y no te puedes hacer una idea cual es la mejor manera para que una mujer mejore su migraña.