Los mejores libros para leer en familia este verano

Beatriz Millán viene con muchas recomendaciones pero vamos a empezar con algunos consejos para que las vacaciones de verano también sean un momento de coger con ganas la lectura y que se convierta en hábito de cara al nuevo curso. Algunas familias eligen hacer un regalo de cara a las vacaciones, así que por qué no aprovechar par visitar una librería y elegir un regalo con letras. O plantearlo al revés, regalar una experiencia por cada 3 libros leídos por ejemplo. Unas entradas al cine, o al parque de atracciones… no como “chantaje” si no como un punto para motivarles si la lectura se les hace cuesta arriba.

Cada niña y niño son un mundo en cuanto a gustos lectores, así que podemos ofrecerles varias alternativas. Por ejemplo, si están muy interesados en los deportes, ofrecerles la lectura de alguna biografía de deportistas conocidos, para que sepan un poco más del esfuerzo que hay detrás del éxito.

También se pueden pactar ciertos momentos de lectura al día. Los días de verano son largos y da tiempo a hacer de todo, así que quizá la tele de después de comer se puede sustituir por un rato de lectura juntos. Que cada miembro de la familia elija un libro para las vacaciones y el último día comentar cada uno qué nos ha parecido, creando una especie de tertulia literaria.

Si veraneáis en pueblo, visita obligada a la biblioteca, que además se está fresquito con el aire acondicionado. Y en muchas zonas de costa están las llamadas “Biblio playas” En muchas de ellas hay incluso cuentacuentos y actividades relacionadas con la lectura.

Pensando en los peques que al año que viene pasan a primaria y que muy probablemente ya estén a punto de lanzarse a leer, vamos a aprovechar las siestas de veráno para leerles “cabeza con cabeza” de modo que vayan viendo las palabras que leemos. Seguramente comiencen a preguntarnos “Qué pone aquí?” o “Cual es esta palabra?” y ese es nuestro momento para practicar con ellos la lectura haciendo especial énfasis en la fonética de las sílabas.

A propósito de estos pequeños prelectores, vengo con una recomendación. Son los libros de “Dytective U” de la editorial Planeta. Y es que su autora, Luz Rello, que es lingüista y es especialista en detectar la dislexia infantil. Es más en su web “Dytective U” hay un montón de recursos y test para identificar la dislexia. Pero a lo que iba, Luz ha escrito dos libros, “El misterio del huevo” y “El misterio del antídoto azul”, y los dos incluyen una guía para padres y educadores, actividades para detectar la letra que sobra de cada palabra.

También para peques, “Cuentos de perros y gatos para pasar el rato” de Begoña Oro y Marina Martin. Lo edita Beascoa. Sabéis que soy muy fan de los libros con varias historias para llevar de vacaciones, y este lo cumple. Incluye cuentos, rimas, poemas, canciones, y todo sobre perros y gatos, claro “Hoy voy a tener un buen día” de Anna Morato, la autora de “De mayor quiero ser feliz” saca este libro de afirmaciones positivas para pequeños y mayores en el que trata temas como la actitud positiva, el agradecimiento, la confianza… También incluye un juego de cartas que nos van a venir muy bien para pasar la tarde jugando.

Seguimos jugando, aunque esta vez en gran formato, mirad qué preciosidad de libro de laberintos “Los laberintos de Alicia”, mira, busca y encuentra. De la editorial Vicens Vivens. Es un libro de gran formato ilustrado por Agnese Baruzzi que es una maravilla de ilustradora. Y además de los diferentes laberintos inspirados en las escenas de la película, también tenemos el busca y encuentra de diferentes objetos y la realización de sumas.

Bueno el siguiente libro me parece la pera para compartir entre hermanos o un grupo de amigos. Se llama “Enigmas 25 misterios de la historia”, es de Víctor Escandell y hay un segundo libro que se llama “25 historias de misterio”. Este libro recopila 25 juegos de lógica en torno a momentos de la historia como el neolítico o la civilización griega.

Para lectores a los que les cuesta un poco leer siempre recomiendo novela gráfica, en este caso he traído dos ejemplares muy especiales de colecciones que ya conocemos: “la bruja escondida” que es la segunda parte de “El niño brujo”, y el tercer libro de la colección de “El club de las canguro” que han titulado – Bravo Mary Anne.

Y por último he traído esta joyita de Zazu Navarro del blog Aprendiendo con Montessori que es un libro para que disfrute toda la familia. Se llama “365 actividades para jugar sin pantallas”, y en esta época veraniega de conciliar nos da un montón de ideas para evitar la tele o la Tablet y crear recuerdos juntos.