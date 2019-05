Si estás embarazada, debes protegerte del citomegalovirus

Cada vez más, las embarazadas reclaman todo tipo de información que pueda afectar a su gestación. Hemos pasado del “no me cuentes las cosas malas” a “quiero saberlo todo”. La maternidad no es azul ni rosa pastel, y ahora queremos saber. Esto surge porque nos hemos dado cuenta que muchos de los temas de trastornos en el desarrollo, enfermedades que después nos encontramos con nuestros niños, tienen sus orígenes en el embarazo. Por eso hoy queremos hablarte del citomegalovirus. Quizás no has oído hablar de él pero afecta a uno de cada 200 recién nacidos, y provoca graves secuelas en ellos.

Hemos pedido a la Asociación de Familias con Citomegalovirus que vengan a contarnos más sobre esta enfermedad que discapacita mucho más que el Síndrome de Down o el que alcoholismo fetal, o incluso la espina bífida. En algunas casos las consecuencias de que la embarazada se contagie trae consigo sordera, ceguera, parálisis cerebral, discapacidad física o mental.

Mónica Sánchez es una de esta madres que ha creado esta pequeña y humilde asociación que pretende conseguir dar a conocer la enfermedad y pedir que el ginecólogo lo controle. Le hemos pedido que nos explique cómo se contagia y cómo se previene con unos sencillos pasos. Para ello le acompaña en Hablar en familia el doctor Daniel Blázquez Gamero de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital 12 de Octubre. Son muy pocos los médicos que informan de este problema cuando la mujer llega a la consulta del obstreta.

Nos hemos dado cuenta que los grupos de preparación al parto o la matrona, son el canal de información para explicarle a una madre lo que no debe hacer cuando está embarazada. Porque a esta enfermedad se le llama “La enfermedad del hermano mayor”, ya que la madre se suele contagiar estando embarazada al cuidar del hijo mayor. El citalovirus se contagia por la saliva o por la manipulación de la orina.

Si quieres conocer cómo prevenirlo, cómo se diagnostica y sobre todo cómo se debe intervenir cuando se detecta la enfermedad escucha este podcast ya. No se trata de meter miedo a las embarazadas sino de darles toda la información.

Cuando a Mónica ahora que su niña tiene seis años y vive en una lucha constante, le preguntamos si le hubiera gustado que alguien le hubiera informado, no lo dudó: “Por supuesto”.