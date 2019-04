Te damos motivos para que te guste la Semana Santa en familia

Te vamos a dar motivos para que te guste la Semana Santa en familia. Hace unos días un papá bloguero subía un tuit en el que enseñaba una preciosa foto de un paso procesional acompañada de un comentario del tipo: ”No me gusta la Semana Santa, pero reconozco que esta foto es preciosa”. Nosotras, Amparo y Laura igual que hicimos en Navidad, nos hemos propuesto encontrar motivos para que la Semana Santa en familia sea lo mejor posible y encontremos muchas razones para seguir diciendo que nos encanta la Semana Santa.

Sin duda, la parte espiritual es fundamental, pero no siempre estamos lo suficientemente preparados para transmitirla. Por eso le hemos pedido a Julián Lozano, periodista, sacerdote al frente de la Delegación de medios de la Diócesis de Getafe que nos dé las claves para poder explicarles a los niños una de nuestras mayores tradiciones. Es importante no dejar de contestar todas sus dudas pero ¿tenemos todas las respuestas? Por cierto, que te vayas de viaje no es una excusa porque se puede vivir una Semana Santa plena en el campo, en la playa o en la ciudad. Al menos nosotras creemos que es posible.

Una de las cosas que tiene la Semana Santa, en España al menos, es que va muy unida a la tradición gastronómica. El potaje de vigilia es uno de los platos típicos en esta época. Hablamos para ello con María, está al frente de la cuenta de instagram @Cenasparapeques y con más de cincuenta mil seguidores es una de las madres entregadas a la causa de hacernos comer bien de manera sencilla. Nos ha explicado como hace ella un potaje de vigilia fácil y muy rico. Y no te pierdas la idea que nos da para conseguir que tus hijos se coman el potaje. Aunque igual hay alguien que nos dice que eso no es un potaje. ¿Tú consigues que se lo coman? ¿Cómo lo haces?

Estos días son muchos los que os marcháis de Vacaciones pero es verdad que otros se quedarán por casa. Hemos pensado que igual era un buen momento para reorganizar la casa. Así que le hemos pedido a Home Management que son expertos en ayudar a gestionar un hogar desde la economía doméstica hasta el orden, para que nos ayude con algunas ideas. Lucía Simón, es formadora y experta en familia, y nos confirma que muchas veces los problemas de convivencia vienen porque no sabemos organizarnos. ¿A ti también te pasa?

Y la guinda del pastel de este podcast es la innovación y el liderazgo. Porque creemos que el mundo necesita líderes llenos de valores. Líderes que guíen nuestros pasos. Imagina que tu hijo o tu hija puede ser uno de los líderes del futuro. ¡Con la falta que nos hace! Y a ser líder se les puede enseñar desde que son pequeños. El proceso innovador de una persona se adquiere. Por eso te traemos una entrevista fantástica a Fran Chuan. Es formador, dedica su tiempo a analizar la relación entre la innovación y la educación. Con él aprendemos que la capacidad innovadora es lo que mueve al mundo en el futuro.

Todo esto es el podcast de esta Semana Santa, para escucharlo del tirón en menos de una hora, pero también para escuchar los temas que te interesan por partes.

Si quieres decirnos algo no lo dudes, loton@cope.es y alatre@cope.es