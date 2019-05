Controlar a tu pareja el teléfono móvil es violencia machista

Es una de las noticias que nos han dejado casi con los pulsos parados. ¿Se pude controlar el móvil de tu pareja? No sólo eso, sino que existen decenas de aplicaciones de móvil o gratuitas con este fin. En la red que más usan los adolescentes Youtube, nos encontramos que existen tutoriales de cómo llevarlo a cabo. Esta red social es el universo de los tutuoriales, y es donde recurren los más jóvenes para seguir a sus ídolos pero también para aprender todo lo que se ponga por delante.

El Consejo Audiovisual de Cataluña ha pedido que se retiren unos vídeos de youtube que mostraban cómo espiar otros móviles. El público objetivo eran adolescentes, a los que se incitaba a que violaran la intimidad de sus parejas. Se trata de doce vídeos que han registrado más de 22 millones de visualizaciones. Estas aplicaciones por si no lo sabes, son capaces de controlar a quién llamas, con quién te mandas whatsaps y cuánto tiempo pasas en cada red social. Vamos todo un abanico de posibilidades para hacer efectiva el control machista. Porque lo curioso es que estos vídeos los realizan mayoritariamente hombres.

Al margen del debate de si es un delito o no contra la privacidad, hay que explicarles que la violencia de control es la llave de entrada de la violencia machista. No deben permitir que sus parejas les controlen, son libres como personas de relacionarse y llevar una vida completa que no pertenece a ningún otro ser humano. Por eso en Hablar en Familia hablamos de redes sociales, pero también de comunicación, de valores, de amor del bueno y del malo.

La noticia reclama una conversación de las buenas con nuestros hijos sobre todos estos asuntos, de los que sabe mucho María Zabala, para los que conocen lo que sucede en redes sociales, Iwomanish. Ella es madre de tres ikids, como ella los llama, es colaboradora de la plataforma Empantallados y es amiga.NDale al play y entérate de todo.