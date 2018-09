Cómo prevenir el suicidio en los adolescentes

Es la segunda causa de muerte en adolescentes, en los jóvenes, después de los tumores. Es un tema que como padres nos desvela cuando en los medios de comunicación hacemos públicas las cifras. Durante mucho tiempo se nos pidió silencio respecto a este tema porque había al creencia que se producía el efecto dominó, el efecto contagio. Pero desde hace varios años los expertos que trabajan en la salud mental coinciden en la necesidad de hablar de ello para prevenir.

Hemos preguntado a Angel Peralbo, psicólogo especialista en la adolescencia del Gabinete Álava y Reyes, cómo afrontar en familia este problema, por sus dudas y el desasosiega que nos provoca. En la comunicación está la clave según nos dicen los expertos.

Peralbo explica: “No nos gusta, pero hay que hablar de ello. Igual que hablamos de otros asuntos no hay que dejar pasar la oportunidad para abordarlo en toda la complejidad, no solo en las cifras sino en lo que subyace. En la adolescencia es verdad que los chicos y chicas son menos accesibles”. A veces la complejidad del problema viene dada porque no sabemos que decir. “Los chicos sufren presiones y los padres no nos enteramos, presiones del grupo que no nos cuentan. Se pueden descubrir hablando en familia”, recuerda Peralbo.

Si quieres saber más sobre este tema escucha esta charla porque la adolescencia tiende al aislamiento, a la autolesión, hay señales que nos indican lo que pasa hay que crear un clima de confianza, son estados depresivos que pueden pasar desapercibidos hay que observar.

Y lo más importante necesitamos aliados.

Si quieres seguir a Angel Peralbo este es su blog.