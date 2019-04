Un semáforo para detectar los riesgos y adicciones a las TICs

Tiempo de lectura: 2



Hay padres que acuden desesperados a terapeutas para resolver los problemas que han surgido en su familia a raíz de un mal uso de las pantallas en casa. Los expertos confirmar que el consumo de pornografía es lo más habitual cada vez en niños más pequeños y lo que ello conlleva en su comportamiento. En el libro “Familias enredadas. Los riesgos de Internet”, escrito por Pilar Rodríguez , Sonia Martín y Juan Carlos Blanco hemos encontrado un interesante cuestionario que a modo de semáforo nos puede hacer ver en que momento de peligro nos encontramos.

“En las comidas descanso de la tecnología. Resuelvo mis problemas hablando y comunicándome en la vida real y en Internet. Envío y publico vídeos y fotos comprometidas que me piden amigos y conocidos. A menudo, mis padres discuten por mi culpa en relación con la tecnología”. Estas son algunas de las preguntas que nos propone la terapeuta Pilar Rodríguez en este libro para saber si realmente necesitamos ayuda. “Es una herramienta fácil para las familias y de forma preventiva para familiarizarse con los riesgos que ellos, nativos digitales, no lo identifican”, explica Rodríguez.

Muchos padres descubren que en sus propios móviles son utilizados por los hijos para hacer un mal uso de la tecnología. Pilar nos cuenta casos de los que habitualmente llegan a su consulta. “Los niños deben saber que lo que no quieran que en la vida real no lo hagas en la vida virtual amparado por una pantalla que te hace creer que lo haces desde el anonimato, no son conscientes y les hace desinhibirse”, o lo que es lo mismo equivocarse. Recuerda esta experta que lo importante, la base de toda esta educación es es gestionar las emociones de manera correcta.

Si te interesa conocer más sobre este asunto no dudes en darle al play. Si tienes alguna duda o quieres que tratemos algún tema que te preocupa puedes describirnoslototon@cope.es o alatre@cope.es.