Los mejores libros para leer en familia este verano

Beatriz Millán viene con muchas recomendaciones pero vamos a empezar con algunos consejos para que las vacaciones de verano también sean un momento de coger con ganas la lectura y que se convierta en hábito de cara al nuevo curso. Algunas familias eligen hacer un regalo de cara a las vacaciones, así que por qué no aprovechar par visitar una librería y elegir un regalo con letras. O plantearlo al revés, regalar una experiencia por cada 3 libros leídos por ejemplo. Unas entradas al cine, o al parque de atracciones… no como “chantaje” si no como un punto para motivarles si la lectura se les hace cuesta arriba.

Cada niña y niño son un mundo en cuanto a gustos lectores, así que podemos ofrecerles varias alternativas. Por ejemplo, si están muy interesados en los deportes, ofrecerles la lectura de alguna biografía de deportistas conocidos, para que sepan un poco más del esfuerzo que hay detrás del éxito.