Igual le has dado al click buscando el resumen en cuatro líneas de “cómo arreglar tu matrimonio en cuatro semanas”. No sigas leyendo. Aquí no lo vas a encontrar. Si tu matrimonio no va bien quizás deberías dedicarle más de un post, eso sin duda. Lo primero que necesitas es dedicarle tiempo para poder sanar juntos, aunque la sanación empieza por uno mismo. Por eso, Susana Moreu ha escrito “Amor Vitamina”, es un libro que si cae en tus manos tienes que ponerlo en práctica. Susana nos cuenta que la mayoría de las veces el matrimonio no funciona porque estamos cansados de esta vida de prisas que llevamos. “Necesitamos simplificar porque el cansancio va a la línea de flotación del buen rollo conyugal” explica Susana.

Con este libro te va a quedar claro que en la primera semana lo que tenemos que buscar, además del descanso, es focalizar qué queremos cambiar empezando por uno mismo.