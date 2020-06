Uribes lamenta las palabras de Hamilton contra los toros y le pide respeto

En una entrevista en RNE, Rodríguez Uribes ha reconocido que estas palabras de Hamilton no han sido acertadas, ya que "son ofensivas y atacan a personas que tienen una afición y un sentimiento positivo hacia una práctica que en nuestro país tiene consideración cultural".

Hamilton mostró este sábado en Instagram su rechazo a la tauromaquia al indicar, junto a la imagen de un toro malherido y ensangrentado, que "esto es realmente asqueroso, España!".

"No permitas que la tortura se disfrace como cultura", escribió, sobre la imagen del toro muerto, en su cuenta de Instagram, con la que anima a sus seguidores a firmar una petición para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional español deje de subvencionar a las escuelas taurinas.

Rodríguez Uribes también ha lamentado que estas declaraciones se hayan producido en la vida pública -a través de sus redes sociales- porque "no ayudan a la comunicación y al entendimiento. La discrepancia es legítima pero el respeto es fundamental".

"Decía Fernando de los Ríos, que fue un gran profesor y ministro durante la segunda república, que a veces en las sociedades humanas lo que hace falta es la revolución del respeto. Y yo creo que es verdad, que a veces tenemos que apelar al respeto", ha remarcado.

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!