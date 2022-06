Los Red Hot Chili Peppers regresan a España con nuevo disco bajo el brazo, 'Unlimited Love'

Los Red Hot Chili Peppers han abierto la Puerta grande de este 2022 tras publicar su disco número 12: 'Unlimited Love'. La banda sacó al mercado previamente tres canciones a modo de promoción: 'Black Summer', 'Poster Child' y 'These Are The Ways'.

La expectación era máxima, ya que este disco ha supuesto el regreso a la banda, otra vez, del mítico guitarrista John Frusciante, que abandonó el grupo después de la gira de Stadium Arcadium. Seis años después -el último LP salió en 2016, 'The Getaway'- vemos la luz de un nuevo material de la banda de California, pero esta vez con el cuarteto más habitual, el más clásico.

Junto a Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith volverá a subirse de nuevo a los escenarios para repasar los éxitos más representativos de la banda, donde lucirán una dilatada carrera musical.

Ahora van a comenzar su gira por Europa, pasando también por España, en Sevilla el 4 de junio y en Barcelona el 7 de junio. En el podcast 'Distrito COPE' hemos querido hacer un repaso, aprovechando que la banda viene a nuestro país, por los casi 40 años que lleva la banda en este negocio... casi nada. 12 discos, 12 canciones que vas a escuchar, una de cada álbum.

Temas seleccionados para el programa de hoy:

1. Black Summer - 'Unlimited Love' (2022)

2. Out In LA (Demo) - 'The Red Hot Chili Peppers' (1984)

3. If You Want Me To Stay - 'Freaky Styley' (1985)

4. Fight Like A Brave - 'The Uplift Mofo Party Plan (1987)

5. Knock Me Down - 'Mother's Milk' (1989)

6. The Power Of Equality - 'Blood Sugar Sex Magik' (1991)

7. Aeroplane (1995) - 'One Hot Minute' (1995)



8. Around The World - 'Californication' (1999)

9. Dosed - 'By The Way' (2002)

10. Charlie - 'Stadium Arcadium' (2006)

11. Look Around - 'I'm With You' (2011)

12. Encore - 'The Getaway' (2016)

13. She's A Lover - 'Unlimited Love' (2022)