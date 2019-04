1970: El mundo enmudece con la separación de los Beatles

Viernes, 10 de abril de 1970. Portada del Daily Mirror. Un titular destaca por encima de todos los demás: 'Paul abandona los Beatles'. Las noticias impactantes deben significar esto, el fin del grupo pop más famoso de Gran Bretaña, que ha sido idolatrado por millones de personas en todo el mundo durante casi diez años'. Así abría una noticia que nadie quería que fuera cierta: la banda más grande de todos los tiempos decía adiós para siempre.

Pero no fue algo que pasara de la noche a la mañana. Fueron varios factores los que llevaron al grupo a separarse. Entre ellos, se puede destacar su cada vez más creciente desarmonía como banda y sus diferencias artísticas. También el cierre de sus giras, sus presiones financieras, anímicas y legales ocurridas a partir de la muerte de su mánager, Brian Epstein. En especial, causó estragos en la mítica alianza entre John Lennon y Paul McCartney, quienes no pudieron mantener su relación profesional. Caso contrario al de Ringo Starr y George Harrison. McCartney dio a conocer públicamente la separación como parte del lanzamiento de su primer álbum en solitario. El grupo nunca se volvió a unir al completo.

Las sesiones de lo que iba a ser el nuevo disco de The Beatles empiezan el 2 de enero de 1969 en los estudios cinematográficos de Twickenham de Londres. Pero pronto se ve que la dinámica no cuaja con la estabilidad emocional del grupo. Por un lado, las condiciones no son las más adecuadas para los Beatles. Estos estaban acostumbrados a trabajar en los estudios de EMI a sus anchas y durante largas sesiones nocturnas que se extendían a menudo hasta la madrugada. Sin embargo, los estudios de Twickenham eran muy fríos y tenían mala acústica. Y al tener que contar con el equipo de grabación del documental, tenían que ensayar durante la mañana y la primera parte de la tarde. Aquello no termina de cuajar del todo.

El ambiente en el grupo estaban cada vez más caldeados. De los cuatro, solo Paul McCartney mostraba interés por sacar el grupo hacia delante y ofrecer un buen álbum. John Lennon, junto a Yoko Ono, pasaba por una adicción a las drogas que reducen casi totalmente su interés por la música de la banda. Mientras, George Harrison se sentía menospreciado por el resto de sus compañeros, que no apreciaban su virtud como compositor. Ringo Starr, por su parte, se dejaba llegar. Tampoco se sentía importante, apenas contribuía a nivel de composición, pero era el batería de la mejor banda del mundo. Suficiente. A pesar de todo este caldo de cultivo, los cuatro llegan a un acuerdo, además de grabar nuevo disco: ofrecer un último concierto antes de separarse.

La cuestión acerca de dónde, cuándo y cómo se iba a hacer el concierto se debate desde los primeros días de las sesiones. Después de barajar todo tipo de ideas, algunas descabelladas, se opta por una que satisface a todos: ¿por qué molestarse con los preparativos propios de todo concierto cuando el grupo puede subirse al tejado del edificio donde trabajan y ponerse a tocar allí mismo? A la hora del almuerzo, el del 30 de enero de 1969, los Beatles tocan el que era el primer concierto desde la gira americana de 1966 y el que sería, de forma definitiva, el último de su carrera.

El grupo interpreta varias de las canciones que habían ensayado durante las semanas previas al concierto. Se crea una gran expectación en los alrededores del edificio, por las calles adyacentes comienzan a llegar cientos de fans y curiosos, no podían dar crédito a lo que estaban viendo. La banda toca hasta que las quejas de los vecinos de la zona llevaron a la policía a poner fin al concierto. Varias de las canciones terminan por incluirse en el disco 'Let It Be'. El concierto es recordado hasta nuestros días como una auténtica revolución en la historia de la música.

La relación de John Lennon y Yoko Ono comienza cuando la esposa de Lennon en aquellos años, Cynthia Powell, se encuentra de viaje en Grecia. Más tarde, en 1968, Cynthia siente desconfianza de él. El consumo de drogas de Lennon, el deterioro de su vida familiar y la función dentro de los Beatles son una fuente de descontento. Yoko Ono, artista conceptual japonesa, conoce a Lennon en una de sus exposiciones en 1966. Graban una cinta de tipo vanguardista antes de consumar su nueva relación. A partir de ese momento, los dos rara vez se apartan, incluso cuando Lennon está trabajando con el resto de la banda en el estudio. Esto vulnera un acuerdo de la banda de no permitir la presencia en el estudio a las novias o esposas de los miembros. Sin embargo, él quiere que la presencia de ella se permita en las grabaciones. Con frecuencia, Ono hace comentarios o sugerencias en el estudio de grabación, lo cual solo sirve para incrementar el descontento entre Ono y los compañeros de Lennon.

Tras las fallidas sesiones de grabación del proyecto 'Get Back' (después retitulado Let It Be), Paul McCartney llama al productor George Martin con el propósito de hacer un álbum como en los viejos tiempos. Martin acepta la oferta, y pone como condición que el trabajo se haría como antes solía ser. Pero le pregunta a McCartney si John Lennon también está de acuerdo, a lo que Paul dice que sí. El ingeniero de sonido Geoff Emerick también accede a formar parte del nuevo proyecto. Comienzan a ponerse los cimientos del disco 'Abbey Road'.

Mención especial merece Ringo Starr. El batería era ninguneado en numerosas ocasiones por sus compañeros, aunque fuera amigo de todos. Solo compuso (lo que le dejaron) dos canciones, en total, de todo el repertorio de los Beatles. Esta, Octopus's Garden, la escribe cuando se encuentra paseando en bote con su familia en Cerdeña en 1968. El capitán del bote le cuenta a Starr cómo los pulpos viajaban a lo largo del mar recolectando piedras y objetos brillantes con los que construían jardines. Un tiempo después, Starr dijo que esta historia era una de las cosas más felices que había escuchado nunca, por eso decidió escribir la canción. Las grabaciones iniciales del nuevo disco, entre tres y cuatro canciones, se realizan entre febrero y mayo de 1969. Pero el resto del álbum es grabado y mezclado entre el 1 de julio y el 25 de agosto de 1969 en los estudios que EMI tiene en la calle de Abbey Road.

Pero sobre todo ese ambiente turbulento se nota y mucho la ausencia de uno de los personajes más influyentes y colaboradores del grupo, la de su representante Brian Epstein. Epstein trabajó para mantener la cohesión del grupo, y ofrecía mediación si había algún conflicto. Y lo más importante, manejaba las finanzas del grupo. Cuando Epstein fallece en 1967, se produce un gran vacío en la banda, y surgen numerosas dudas. McCartney decide tomar las riendas del grupo, con la intención de poder sacarlo adelante a pesar del duro golpe. El resto del cuarteto se ve perturbado por su creciente dominio en la música, así como en las empresas a las que estaban afiliados.

Lennon percibe los esfuerzos de McCartney como necesarios para la supervivencia de la banda. Sin embargo, cree que el deseo de McCartney para mantener la viabilidad de la banda surge de sus propias ideas acerca de comenzar una carrera en solitario. McCartney mantiene la mayor dedicación al grupo, pero sus esfuerzos lo agotan tanto física como psicológicamente. La sombra de Epstein era demasiado alargada.

Los proyectos paralelos comienzan a gestarse. John Lennon publica en octubre de 1969 el sencillo 'Cold Turkey', cuando los Beatles aún no se habían separado. La canción se escribe en una explosión creativa en el que Lennon y Yoko Ono dejan su breve adicción a la heroína. 'Cold turkey', que en inglés quiere decir literalmente 'pavo frío', es una expresión británica para referirse a la forma de dejar de consumir una droga cuando se realiza de forma abrupta y sin ayuda especializada. Lennon presentó la canción a Paul McCartney para que se publicara como canción de los Beatles, aunque este la rechazó. Ringo, quizá el más olvidado de los cuatro de Liverpool, se enfunda el traje de Frank Sinatra y le canta a la nostalgia y al sentimiento.

Sacaría un disco con versiones de clásicos de jazz, que graba en los estudios de Apple durante los últimos meses de existencia del grupo. Compagina su trabajo como batería del grupo con una emergente carrera cinematográfica. Mientras la situación cada vez es más tensa, aprovecha para inspirarse con la música y sentirse algo mejor.

McCartney escribe parte de las canciones de su disco debut en solitario durante los últimos meses de vida de los Beatles. Le ayuda su esposa Linda, parte fundamental tanto en su vida sentimental como musical. El músico grabó el álbum durante un periodo de depresión y confusión. El motivo: que su colega Lennon anunciase durante una reunión privada en septiembre de 1969 que quería abandonar los Beatles de forma definitiva. Unos meses más tarde, McCartney aprovecha una entrevista en el Daily Mirror para anunciar la ruptura de su grupo y anunciar al mismo tiempo que publica nuevo disco. Una postura que la crítica y los fans en general consideran muy oportunista. La forma en la que termina el grupo, generando malas vibraciones.

La influencia de los Beatles en la cultura popular fue y sigue siendo enorme. El exeditor de la revista Rolling Stone, Robert Greenfield, llegó a decir: “La gente sigue admirando a Picasso, a los artistas que rompieron los límites de su época para llegar a algo que era único y original. La manera en que se trabajó para la construcción de la música popular, nadie será más revolucionario, más creativo y más distintivo como lo fueron The Beatles”. Desde la década de 1920, los Estados Unidos habían dominado la cultura popular de entretenimiento en gran parte del mundo. Más tarde, llegó el rock and roll, que surge por primera vez en Memphis, Tennessee. Se basaron en esas raíces, y no sólo desencadenaron la invasión británica en los Estados Unidos, sino que se convirtieron en un fenómeno influyente a nivel mundial. Y durante un tiempo más bien breve. Las innovaciones musicales de los cuatro de Liverpool, así como su éxito comercial, han inspirado a músicos de todo el mundo de todos los tiempos. Sí, llegó su fin en 1970, todo tiene una fecha de caducidad, pero su música nos acompañará por siempre y para siempre.

“Al final, el amor que recibes es igual al amor que das”.