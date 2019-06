Tribal Thunder

Tiempo de lectura: 1



Fernando Pardo, una auténtica eminencia de la escena rock en España, miembro de Los Coronas, Sex Museum y Corizonas, productor de otras bandas, DJ y no se yo cuántas cosas más, viene esta semana a De Música Ligera para contarnos el final de gira del último disco de los Coronas, Señales de Humo, que tendrá lugar en la mítica sala Sol de Madrid, que cumple 40 años, dentro del ciclo de conciertos Summer in the City.

Seguimos inmersos en la temporada de festivales: el Download esta semana en la Caja Mágica de Madrid y el Río Babel y el PortAmerica, la semana que viene. Hablaremos de todos ellos.

Y novedades musicales: lo último de Leon Benavente, Los Punsetes, Cecilia Krull y una bailonga versión de Mecano a cargo de la banda de versiones que tiene Xoel López, El Combo Viramundo.

Además, la vuelta de Lisandro Ruiz con su De la Cama al Living presentando un tema del nuevo disco de Rodrigo Manigot (Ella Es Tan Cargosa) en el que colabora Fito Páez.

No se para que os leéis todo este ladrillo, si podéis escuchar el podcast que es mucho más bonico.