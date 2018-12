Three Little Birds

Tiempo de lectura: 1



Por primera vez y por tiempo limitado, De Musica Ligera en formato trío: nuestro colaborador del cono sur, Lisandro “El Chango” Ruiz ha venido a visitarnos y no hemos encontrado mejor manera de celebrarlo que con la mejor música posible: The 1975 y otras confirmaciones de festivales, los nuevos singles de Carolina Durante (con Amaia Romero) y Airbag; tres representantes de la vieja guardia: Neil Young, Bob Mould y Jeff Tweedy; y el mejor hacer de los grupos nacionales con sus nuevos trabajos: Guadalupe Plata, Sr. Chinarro y Hungry Butterfly. Ah! Y el retorno de The Specials con su cantante original. Casi ná.