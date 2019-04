The Season of the Witch

Tiempo de lectura: 1



Esta semana en De Musica Ligera nos visitan QVERNO, lo que nosotros hemos definido como un “supergrupo” del mejor rock posible, con miembros de Dinero, Morgan, Minor Empire y Trono de Sangre. Y traerán sus guitarras y sus gargantas para presentarnos su primer trabajo, “Vol. I”.

Además escucharemos lo último de Nada Surf, Doble Elefante, Gang of Four y Modest Mouse, los nuevos discos de The Limboos y White Denim y una deliciosa colaboración para la banda sonora de una película de la mano de Alice Wonder y Guille Galván (Vetusta Morla).

Y Samu Del Río y su Beatles Today. Y Lisandro Ruiz y su De La Cama al Living...

No lo pongáis muy alto, que luego los vecinos se quejan.