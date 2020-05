Stayin’ Alive

Una semana más, mayormente confinados en el calor del hogar, en De Música Ligera nos solazamos con la mejor música posible presentándote los últimos trabajos de Mark Lanegan, Melenas, St Woods y el mixtape de Cookin’ Soul. Nos hacemos eco también de la presentación de un disco en directo online de la mano de Triangulo de Amor Bizarro y de los nuevos singles de Litus, Cariño, Sen Senra y la versión que ha hecho Cher del clásico de ABBA, Chiquitita. Adelantamos también lo que serán los próximos discos de Holidays in the Sun, Paul Weller y The Flamingos Bite.