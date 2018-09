Sky Full os Song

Tiempo de lectura: 1



Muchos son los festivales que pueblan el panorama musical en España, pero uno de los que tienen más encanto es el Evento Sarmiento, que se celebra este fin de semana en Villafranca del Bierzo: una perfecta combinación de música y enología, de la que hablaremos con uno de sus artífices, Pepo Alvarez de Toledo. Además tendremos lo nuevo de Metric y Christine and the Queens, descubriremos a una nueva banda Whores, lloraremos la desaparición de Nudozurdo y en nuestras secciones habituales, echaremos un vistazo a los Grammy Latinos con el Chango Lisandro Ruiz en “De la Cama al Living” y Samu Del Río nos contará una nueva anécdota de los cuatro de Liverpool en “Beatles Today”. Y ya no nos cabía más... Enjoy it