Ay, qué pesado

Novedades Carminha, Los Estanques, Airbag, Nathy Peluso... tienen varias cosas en común: están de estreno esta semana, han sonado bastante en De Musica Ligera y van a dar mucho que hablar en los próximos meses. Si. Te los ponemos esta semana. Además lo nuevo de Stereophonics, No Te Va a Gustar con Julieta Venegas, We Are Scientist, una nueva banda que surge de las cenizas de bandas primigenias de la música independiente en España: Basurita y le damos un repaso al cartel del Festival Gigante de Guadalajara y a la programación de Las Noches del Botanico. Todo esto regado con Beatles Today (Samu Del Río) y De la Cama al Living (Lisandro Ruiz). Ahora si quieres, te pones a escuchar a Herrera...