El As para Matar al Tres

Tiempo de lectura: 1



Después de casi un año en De Musica Ligera no nos cansamos de ofrecerte la mejor música posible: una nueva canción patriótica a más no poder de la mano de The Killers, el estreno de Luis Albert Segura (ex-LA) en solitario, los nuevos trabajos de Kongos, Toro y Moi y Papá Roach, muchas bandas girando por España como Morgan, Second y Uriah Heep, la arriesgada y brutal apuesta de Mastodonte y el 25 aniversario de Rock Indiana. Además se vuelve a asomar Samu Del Río con Beatles Today. Y venga vatios. Escúchalo, que te merece la pena.