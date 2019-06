Si Nada Cambió

Tiempo de lectura: 1



Santi Campos presenta estos días La Alegria, su último doble y conceptual disco. Y viene esta semana a De Música Ligera, esta vez sin Herederos, a contarnos y a cantarnos.

Mas novedades musicales como lo nuevo de la cara B (o cara A, según se mire) de Morgan: Anaheim. O lo nuevo de Perry Farrell, que podremos disfrutar en directo en el Mad Cool. También estrenan trabajo The Divine Comedy, un poco alejado de lo que nos tienen acostumbrados y vendrán a presentarlo a España allá por noviembre dentro del BIME Live de Bilbao. Y descubriremos a dos jóvenes bandas que se empezando a despuntar en la escena underground: The Levitants y La La Love You.

Además hablamos de dos festivales que se celebran este fin de semana: en el Puerto de Santa Maria, el Monkey Weekend, donde se dejara ver Maria Guadaña y el O Son Do Caminoen Santiago de Compostela, que cuenta como cabezas de cartel con los Black Eyed Peas.

Y le decimos adiós con la manita a Lisandro Ruiz que vuelve a su Buenos Aires querido, no sin antes dejarnos una mega reunión de los artistas más grandes del rock argentino en su De La Cama Al Living.

Déjate de majaderías y dale al PLAY.