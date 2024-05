Albiach deja claro que los comunes quieren estar en el Govern para condicionarlo

La candidata de Comuns Sumar a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha dejado claro que su formación quiere estar en el Govern en la próxima legislatura para condicionarlo, ya que ha visto que sin estar dentro del ejecutivo hay partidos "que no cumplen los acuerdos".

En una rueda de prensa en la Agencia Catalana de Notícies (ACN), Albiach se ha mostrado reacia a apoyar la investidura de otro candidato de izquierdas como Salvador Illa (PSC) o Pere Aragonès (ERC) sin que los comunes estén dentro del nuevo Govern.

"Hemos venido a gobernar -ha puntualizado-, porque cuando no estamos dentro del Govern vemos que hay fuerzas que no cumplen los acuerdos" y esto, ha matizado, no únicamente lo dice por ERC, sino también por el PSC-PSOE, ya que este último "tarda mucho" en cumplirlos incluso estando Sumar en el gobierno de coalición.

No se trata de una de las cinco condiciones que ponen los comunes para apoyar el nuevo Govern, pero advierte de que "primero hay que escuchar a las urnas" y que luego su formación quiere negociar su entrada.

"No me gusta hablar de líneas rojas pero la mejor forma de hacer política es estar en el Govern", ha subrayado.

Respecto al escenario de un posible bloqueo que comporte una repetición electoral, Albiach se ha mostrado preocupada ante esta posibilidad, porque, ha dicho, equivale "a decirle a la ciudadanía que se ha equivocado" y "también se envía otro mensaje, y es el de que los políticos han sido incapaces de hacer su trabajo y ponerse de acuerdo".

Para la líder de los comunes, en estas elecciones su formación "es la única que dice claramente con quién desea pactar: con PSC, ERC y la CUP", y con quién no, "los partidos de la derecha".

Respecto a los cinco condicionantes para pactar el Govern, Albiach ha recordado que son los de considerar la vivienda como una prioridad, acabar con las externalizaciones en la sanidad pública y blindar la presencialidad en los CAP, potenciar la enseñanza pública y acabar con la doble red pública-concertada, abordar la emergencia climática descartando proyectos como el del complejo de ocio Hard Rock y romper las relaciones con el Estado de Israel. EFE

cs/fl/jdm