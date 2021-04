De Música Ligera: "Total Eclipse of the Heart"

V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada) es el último y más reciente trabajo de Love of Lesbian, que han tenido a bien acercarse hasta De Música Ligera para presentarlo. Jordi Roig y Santi Balmes echan un ratito hablando del disco, de los conciertos y de música en general. Completamos el programón de esta semana con los nuevos temas Iñigo Lebrel y Dani Pozo (Los Estanques) junto con Borja Barrueta, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Litus con Rufus T Firefly, Chvrches, Nuria Graham, Angel Stanich, The Black Keys, Chica Sobresalto, Combo Paradiso, Wolf Alice y girl in red. Pura delicatessen para orejas muy muy selecta. Se escuche.