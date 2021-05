De Música Ligera: "El Tomavistas"

Más vale tarde si la dicha es buena y en este caso lo es, porque el podcast de esta semana de De Música Ligera podría declararse como “excelso”. Cositas muy buenas todas y nuevas también, de varias de las bandas que estarán durante el próximo mes tocando en el Tomavistas, uno de los festivales que han sobrevivido al COVID, como son Rufus T Firefly, que estrenan single, Triangulo de Amor Bizarro, que estrenan disco y Mujeres, con un nuevo adelanto de su próximo trabajo. Además, una pila de discos recién saludaros del horno, de gente como Bala, Reme, Chica Sobresalto, Unidad y Armonía, Tulsa y Alice Wonder. Descubriremos también tres nuevas propuestas: los catalanes Tú No Existes, las murcianicas Las Wonder y el asturiano Ferla Megia. Y rematamos con los últimos temas de Grasiasy Nueva Vulcano. Todo lo bueno se hace esperar y la mejor música posible no iba a ser menos.