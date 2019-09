De Música Ligera: The Bitch is Back

Volvemos después de la vacación, comenzando la tercera temporada de De Música Ligera, con la misma fuerza con la que nos fuimos y con mucha ropa por planchar como las novedades de Mando Diao, de La Bien Querida junto a Diego de Carolina Durante, de Coque Malla y Kase O, de Sheryl Crow con Stevie Nicks, de The New Raemon, de Los Pixies, de los Temples, conoceremos una nueva banda, un dúo llamado Cotton & Pølyester, comentaremos nuestro paso por el Sonorama Rivera y retornará a nuestras vidas y a nuestras orejas Samu Del Río, con una nueva sección, sin olvidar a los Beatles (eso nunca), que lleva por título El Ojeador, en el que hará un scouting semanal y muy particular de nuevas bandas y artistas. Esta semana, Mourn.

La vida vuelve a ser maravillosa, musicalmente hablando. Menea el bullarengue, muchach@.