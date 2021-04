De Música Ligera: "Quiero Ser Santa"

Una auténtica procesión de temazos la edición de esta semana de De Música Ligera, todos producto nacional. Bueno, casi todos. Artistas de todo credo, raza y condición se juntan para ofrecernos la mejor música posible. Sonarán los últimos temas de Coque Malla, Fuel Fandango con María José Llergo, Sen Senra con C Tangana, Grande Amore, Manel, Vlure, Eva Ryjlen, Era Paraíso con La La Love You, Bala, Ombra, Lisasinson, Maika Makovski, Espanto y Floridablanca. Mucha pasión y mucha fuerza, condensada en una hora aproximadamente de puro musicón. No pedimos que nos lo superen. Solo que nos lo igualen.