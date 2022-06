De Música Ligera: "Que no"

En De Música Ligera nos importa tu bienestar. Es por esto, y no por otra cosa, por lo que te prescribimos la mejor música posible, a base de Puri tintas novedades. Esta semana pondremos la oreja en Los Estanques y Anni B Sweet, Viva Suecia y Leiva, Cupido, Phoenix, Airbag, Jimena Amarillo, Jungle, Parquesvr, M.I.A., Galdrick, faLsantes, Marta Movidas y AmyJo Doherty and The Spangles. Dale al PLAY antes de que te derritas.